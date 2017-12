POL-PPMZ: Einbruch in Seniorenwohnheim

Mainz-Gonsenheim (ots) - Mittwoch, 20.12.2017, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 21.12.2017, 06:30 Uhr:

Vermutlich ein unbekannter Täter hebelte ein Küchenfenster eines Seniorenwohnheim der Arbeiterwohlfahrt in der Jacob-Goedecker-Straße auf und stieg ein. Von der Küche aus gelangte er durch ein vorgelagertes Büro in den Flur des Küchen- und Wirtschaftstraktes. Dort hebelte er eine weitere Bürotür auf, fand ein Schlüsselkästchen und brach es auf. Mit den Schlüsseln gelangte er in weitere Büros, brach dort diverse Schränke und Schubladen auf und durchsuchte sie. Auch zwei Tresore wurden angegangen, jedoch nicht geöffnet. Ob und was der Täter gestohlen hat, steht noch nicht fest. Vermutlich hat der Täter das Anwesen durch eine Terrassentür wieder verlassen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Mainz: 06131 - 65 3633

