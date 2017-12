POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mommenheim, L 425 (ots) - Ein 40-jähriger Fahrer aus Hahnheim und ein 63-jähriger Fahrer aus Gau-Bischofsheim befahren am 21.12.2017, gegen 17:45 Uhr, die L425 in genannter Reihenfolge in Richtung Harxheim. Auf gleicher Strecke befindet sich zur selben Zeit ein Reinigungsfahrzeug, das auf der L425 eine Ölspur beseitigt. Auf Grund dieses Fahrzeugs bildet sich ein Rückstau auf der L425. Diesen übersieht der 63-jährige Fahrer vermutlich zunächst, kann sein Fahrzeug hierdurch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fährt auf das Fahrzeug des 40-jährigen auf. Der 40-jährige Fahrer aus Hahnheim und seine 33-jährige Beifahrerin werden hierbei leicht verletzt. Es entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

