Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfalle bei Schnee

Rheinhessen/A 61 (ots)

Bislang kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zu zwei witterungsbedingten Verkehrsunfällen.

Gegen 8 Uhr musste auf der A 61 in Richtung Koblenz etwa in Höhe der Anschlussstelle Alzey der Fahrer eines Hyundai verkehrsbedingt bremsen, kam dabei ins Rutschen und schlug links in die Schutzplanke ein. Der Mann blieb unverletzt. Am PKW, der auf dem standstreifen zum Stehen kam entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Gegen 8:24 Uhr drehte sich auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz ca. 200 Meter vor dem Autobahnkreuz Alzey eine 37-jährige Frau mit ihrem PKW auf der schneebedeckten Fahrbahn und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 2500 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell