POL-VDMZ: Mainz Anschlussstelle Gonsenheim: brennender PKW auf der A643 Richtung Wiesbaden

Heidesheim (ots)

Am Mittwoch Nachmittag bemerkte der Fahrer seines Mercedes gerade noch rechtzeitig, dass sein Fahrzeug anfing zu qualmen und fuhr an der Anschlussstelle Gonsenheim von der A643 ab. Ca. 300 Meter in der Anschlussstelle an der rechten Fahrbahnseite konnte der Fahrer das Fahrzeug abstellen, das im Anschluss in kürzester Zeit im Vollbrand stand und durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Abfahrt der Anschlussstelle Gonsenheim bleibt zunächst für weitere Arbeiten gesperrt.

