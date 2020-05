Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Körperverletzung auf der Autobahn, Zeugenaufruf

Ingelheim OT Heidesheim (ots)

Am 08.05.20 soll es gegen 09:45 h auf der Überleitung der A 60 in Fahrtrichtung Bingen zur A 643 in Richtung Wiesbaden zu einer Körperverletzung gekommen sein. Der 33-jährige Fahrer eines PKW Nissan soll hierbei dem 50-jährigen Fahrer eines Opel-Transporters mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zeugen des Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132-9500, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim



Telefon: 06132-9500

www.polizei.rlp.de/vd.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell