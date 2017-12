POL-VDMZ: Lkw-Unfall auf der A61 - Gaffer, Rettungsgasse und Ungeduld

A61 Rheinhessen (ots) - Ohne große Verkehrsbehinderungen verlief gestern zunächst die Unfallaufnahme auf der A61 am Alzeyer Kreuz, nachdem ein Sattelzug am frühen Morgen 120 Meter Leitplanken niedergewalzt hatte und dann stecken geblieben war. Als jedoch ein Kranwagen den Lkw nachmittags wieder auf die Fahrbahn heben sollte, fuhren Gaffer so langsam an der Unfallstelle vorbei, dass sich ein fast 12 Kilometer langer Stau bis Gundersheim bildete.

Damit noch nicht genug, erschwerten einige Autofahrer den Einsatzkräften auch wieder das Erreichen der Unfallstelle, weil sie es unterließen, die erforderliche Rettungsgasse zu bilden. Damit sich die Bergungsarbeiten nicht noch mehr verzögerten, durchfuhr eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim den Stau, um Platz zu schaffen und die schwerwiegendsten Verstöße zu beanzeigen. Die Fahrer von vier Lkw und 2 Pkw müssen jetzt mit Bußgeldern in Höhe von jeweils 200 Euro und zwei Punkten in Flensburg rechnen.

An der Anschlussstelle Alzey ereignete sich im Stau dann auch noch ein Unfall, weil zwei ungeduldige Autofahrer beim Wechsel auf den Standstreifen miteinander kollidierten. Sie wollten so an allen vorbei schneller die Ausfahrt erreichen.

Die Polizei bittet noch einmal darum, an Unfallstellen zügig vorbei zu fahren und bei stockendem Verkehr immer eine Rettungsgasse zu bilden. So können eventuell nicht nur Leben gerettet werden sondern jeder kommt auch schneller an sein Ziel.

