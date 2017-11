POL-PDLD: Fahrraddiebstahl aus Praxis

Rheinzabern (ots) - Am Mittwoch den 15.11.2017 zwischen 07:15 Uhr und 11:00 Uhr stellte die Geschädigte ihr hochwertiges Damen-Mountain-Bike der Marke Giant, XTC Advance in der Farbe Rot, verschlossen im Hofraum einer Praxis in der Rappengasse in Rheinzabern ab. Der Zugang zur Praxis war im Tatzeitraum geöffnet. Als sie zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, stellte sie fest, dass dieses entwendet wurde.

