Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Diebesbande nach Flucht mit dem PKW geschnappt

Bad Kreuznach (ots)

Am 28.05.2021 meldet ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma hiesiger Dienststelle gegen 23 Uhr mehrere verdächtige Personen, die sich in Bad Kreuznach an der Rückseite eines Fachmarktes für Elektronikartikel an einem Container für Elektrogeräte zu schaffen machten. Noch vor Eintreffen der ersten Streife flüchten drei Personen mit einem PKW quer durch die Stadt und zeitweise über die B41. Hierbei werden verschiedene mittelschwere, nach derzeitigem Kenntnisstand aber folgenlose Verkehrsverstöße begangen, deren strafrechtliche Einordnung Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein wird. Erst im Bereich des Kreisverkehrs zwischen Rüdesheim und Bad Kreuznach kann das Fluchtfahrzeug durch mehrere Streifenwagen eingeholt und unfallfrei gestoppt werden. Es kommt zur vorläufigen, widerstandslosen Festnahme von drei Personen aus dem Landkreis Birkenfeld. Mindestens eine weitere Person flüchtete bereits am Tatort vor Eintreffen der Polizei unerkannt. Auf dem letzten Teil der Fluchtstrecke wurde durch die Täter der Großteil des erbeuteten Diebesgutes aus dem fahrenden PKW geworfen, da man die Verfolgung des Sicherheitsdienst-Mitarbeiters bemerkte. Für die Absuche und Sicherstellung der Gegenstände sowie die staatsanwaltschaftlich angeordnete Sicherstellung des PKW war der besagte Kreisverkehr zwischen Rüdesheim und Bad Kreuznach für den Verkehr ca. eine Stunde nur eingeschränkt befahrbar, die Verkehrsbeeinträchtigungen hielten sich aufgrund der späten Uhrzeit jedoch in Grenzen. Sollten während der Flucht mit dem silbernen VW-Passat Verkehrsteilnehmer durch das rücksichtslose Fahrverhalten der Täter gefährdet worden sein, so werden diese gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

