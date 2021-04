Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem verletztem Kind

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 03.04.2021, gegen 17.30 Uhr wurde durch einen 37-jährigen PKW-Fahrer der Einsatzleitstelle der Polizei mitgeteilt, dass er einen Zusammenstoß mit einem Fahrrad fahrenden Kind in Demmin hatte. Das Kind stürzte und zog sich Verletzungen an einer Hand und im Kopfbereich zu. Aufgrund dessen wurden ein Rettungswagen und der Notarzt angefordert. Durch die Rettungskräfte erfolgte die Erstversorgung des Kindes. Vor Ort befand sich auch der Vater des 8-jährigen. Nach jetzigem Stand der Unfallaufnahme befuhr das Kind mit seinem Fahrrad die Heinrich-Heine-Straße in Richtung der Einmündung in die Bernhard-Kellermann-Straße. Der beteiligte PKW-Fahrer befuhr die Bernhard-Kellermann-Straße aus Richtung der Sandbergtannen in Richtung dieser Einmündung. Das Kind bog in der weiteren Folge nach rechts in die Bernhard-Kellermann-Straße ein, fuhr jedoch in einem weitem Bogen, so dass es direkt zum Zusammenstoß mit dem dort entgegenkommenden PKW kam. Auf Grund der Verletzungen am Kopf erfolgte eine stationäre Aufnahme zur Beobachtung im KKH Demmin. Voraussichtlich wird das Kind am Vormittag des Folgetages nach Hause entlassen. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell