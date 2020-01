Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall im Brückes mit Personenschaden

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 08.01.2020 gegen 12:15 Uhr ereignete sich im Brückes in Bad Kreuznach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 42-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den Brückes aus Richtung Wilhelmstraße kommend, als er in Höhe des Lidl-Marktes von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer prallte. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass es in Brand geriet. Der Fahrer konnte durch Passanten aus dem PKW gezogen und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt werden. Durch die Feuerwehr konnte der PKW schließlich ohne Folgeschäden abgelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro, Dritte wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Fahrzeugführer aufgrund von Kreislaufproblemen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 88110

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell