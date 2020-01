Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Abbiegevorgang endet im Vorgarten

Bad Kreuznach, Richard-Wagner-Straße (ots)

Am 07.01.2020 gegen 21:25 Uhr kam es zu einem kuriosen Verkehrsunfall.

Hierbei befuhr die 33-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Kreuznach die L412 aus Hackenheim in Richtung Bad Kreuznach. Als sie nach rechts in die Richard-Wagner-Straße abbog, verlor sie, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf das dortige Grundstück. Dabei kollidierte sie mit einem Baum, diversen Mülltonnen, einem Holzzaun und der dortigen Hecke. Es dürfte Sachschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden sein. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

PI KH, 0671-8811-0

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell