POL-PDKH: Neuwagen beschädigt und geflüchtet

Hochstetten-Dhaun (ots) - Am 03.07.2018 wurde in der Zeit von 09:30 und 14:15 Uhr ein vor der GTÜ Prüfstelle im Industriegebiet von Hochstetten-Dhaun abgestellter Neuwagen durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Kirn 06752 1560 zu wenden.

