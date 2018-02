POL-PDKH: Unfallflucht

Bingen-Kempten, Am Ockenheimer Graben (ots) - 05.02.2018, bis 09.02.2018

Ein aufmerksamer Zeuge stellte am 25.02.2018 einen GLS-Transporter mit einem Unfallschaden fest. Das Fahrzeug war in der Straße Am Ockenheimer Graben, Höhe Anwesen Nummer 35, geparkt. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte der Fahrer des Fahrzeuges festgestellt werden, der angab, dass sich der Unfall zwischen dem 05.02.2018 und 09.02.2018 ereignet habe. Das Fahrzeug habe er damals in der gleichen Straße, aber in Höhe Anwesen Nummer 7, abgestellt. Er habe den Unfall nicht angezeigt, da es keine Hinweise auf den Unfallverursacher gab. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721/9050.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721-9050

www.polizei.rlp.de/pi.bingen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell