POL-PDKH: Unfallflucht

Bad Sobernheim (ots) - Am 13.11.2017 wurde in der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 17.10 Uhr in der Berliner Straße 25 ein schwarzer Ford Puma an der Fahrzeugfront beschädigt. An der Unfallstelle konnte die schwarze Kappe einer Anhängerkupplung gefunden werden. Die Fahrzeugbesitzerin hatte zuvor wahrgenommen, dass ein weißer Transporter, welcher auf der linken Fahrzeugseite eine rote Leiter und einen roten Sackkarren befestigt hatte, vor ihrem Fahrzeug geparkt hatte. Möglicherweise wurde der Schaden durch diesen Transporter verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Kirn oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751/81270

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn



Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell