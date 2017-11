POL-PDKH: Friedhofsmauer beschädigt

Hennweiler (ots) - Am 09. oder 10.11.2017 wurde die Friedhofsmauer in der Hahnenbacher Straße beschädigt. Unbekannte hatten versucht, die aus Kupfer bestehende Mauerabdeckung zu demontieren. Aufgrund der massiven Verankerung blieb es jedoch beim Versuch. Es entstand erheblicher Schaden. Zeugen gingen fälschlicherweise von Bau- oder Renovierungsarbeiten aus. Hinweise an die Polizei Kirn oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751/81270

