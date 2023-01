Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfall zwischen Fußgängerin und PKW

Worms (ots)

Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde eine 40-jährige Fußgängerin in der Klosterstraße am gestrigen Dienstag. Gegen 16:30 Uhr übersah ein 24-jähriger Autofahrer die Wormserin, als er von einem dortigen Grundstück in den fließenden Verkehr einfahren wollte. Die 40-Jährige wurde aufgrund der geringen Geschwindigkeit kurz nach dem Anfahren glücklicher Weise nur leicht verletzt. Der 24-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

