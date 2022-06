POL-PDWO: Motorradfahrer stürzt nach Vollbremsung

Worms (ots) - Am heutigen Montag, 30.05.2022, kommt es gegen 06:00 Uhr an der Einmündung Rheinstraße / Ludwigstraße, direkt am Bereich der Woogbrücke, zu einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Mercedes und einem blauen BMW. Beide Fahrzeugführer geben bei der Unfallaufnahme an, dass die Ampel an dieser Eimündung für sie "grün" gezeigt hätte. Bei dem Unfall entsteht nach erster Schätzung ca. 20.000 Euro ...

