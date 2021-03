Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bedrohung mittels Schere

Worms (ots)

Bereits am vorangegangenen Tag kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 44-jährigen Beschuldigten und einem 17 Jahre jungen Mann. Gegen 14:30 Uhr des 26.03.2021 trafen die beiden Beteiligten zufällig in der Mainzer Straße erneut aufeinander. Nun war der 17-Jährige in Begleitung zweier Freunde. Einer der Beiden, ein 19-jähriger Mann, sprach den Beschuldigten auf den gestrigen Vorfall an, worauf Letzterer aggressiv reagierte, dem jungen Mann ins Gesicht schlug und diesen mit einem Kopfstoß verletzte. Anschließend flüchtete der Beschuldigte in einen nahegelegenen Friseursalon, bewaffnete sich mit Friseurscheren und bedrohte die drei Personen mit dem Tode. Der 19-jährige Geschädigte konnte weitere Handlungen unterbinden, indem er von außen die Eingangstür des Salons bis zum Eintreffen der Polizeibeamten zuhielt. Die Polizeibeamten konnten unter Androhung des Einsatzes des Distanz-Elektro-Impuls-Geräts den Beschuldigten dazu bewegen, die Scheren abzulegen und ihn anschließend widerstandslos festnehmen. Auf der Dienststelle konnten Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum erkannt werden, weshalb dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund von Eigen - und Fremdgefährdung wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

