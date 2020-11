Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an der Auetalschule Altes Amt

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Kalefeld, 27.11.2020, 14:30 Uhr - 28.11.2020, 10:30 Uhr. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter einen Briefkasten an der Auetalschule in Kalefeld mittels eines Böllers. Weiterhin wurden Holzbalken einer Sitzbank auf dem dortigen Gelände abgerissen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall bitte an das PK Bad Gandersheim unter 05382/919200.(Ge)

