Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Erneute Auftreten von Falschen Polizeibeamten am Telefon

WormsWorms (ots)

Am Mittwochnachmittag und -Abend, gaben sich Betrüger erneut als Polizeibeamte am Telefon aus und versuchten die vermeintlichen Opfer auszutricksen. In bislang sieben bekannt gewordenen Fällen im Stadtgebiet Worms gaukelten die "Falschen Polizeibeamten" Einbrüche oder Razzien in der Nachbarschaft vor. Ihr Ziel war es offenbar an Wertgegenstände / Geld der vermeintlichen Opfer zu gelangen. Da diese jedoch gut informiert waren, gaben sie keinerlei Informationen preis und beendeten die Telefonate meist sehr zeitnah. Die Täter blieben in allen Fällen erfolglos.

Es wird in diesem Zusammenhang erneut darauf hingewiesen, dass die Polizei am Telefon niemals nach Wertgegenständen / Bargeld fragt.

