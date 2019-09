Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Innenstadt - E-Roller entwendet

Worms (ots)

Am gestrigen Montag, 23.09.2019, stellt gegen 12:15 Uhr ein 64-Jähriger seinen E-Roller in der Nähe des Busbahnhofs unverschlossen ab. Als er nach ca. einer halben Stunde an den Abstellort zurückkehrt, muss er feststellen, dass der E-Roller von unbekannten Tätern entwendet wurde. Täterhinweise liegen aktuell keine vor. Der Roller wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

