POL-PDWO: Straßenlaterne stürzt um

Alzey (ots) - Am Mittwoch, 15.11.2017, befuhr gegen 12.00 Uhr ein 55-Jähriger mit einem LKW die Anne-Frank-Straße in Alzey. Als der Mann bemerkte, dass er sich in der falschen Straße befand, rangierte er rückwärts in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße. Hierbei stieß der LKW gegen einen Laternenmast, der vollständig auf die Wilhelm-Leuschner-Straße umstürzte. Es ist glücklichen Umständen zuzurechnen, dass beim Sturz des Mastes weder der Fahrzeugverkehr, noch Fußgänger zu Schaden gekommen sind. Genauere Informationen zum Sachschaden liegen nicht vor.

