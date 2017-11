POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus

Worms (ots) - Unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 17.15 Uhr und 19.40 Uhr in ein Wohnhaus in der Bolander Straße in Worms-Pfeddersheim ein. Einstieg verschafften sich die Einbrecher über ein Terrassenfenster, welches sie aufbrachen. In dem Einfamilienhaus wurden Schränke geöffnet und durchwühlt, entwendet wurde Schmuck und ein Mobiltelefon. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06241 - 8520.

