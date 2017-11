POL-PDWO: Frau unter Drogen

Alzey (ots) - Am Dienstag, 14.11.2017, gegen 18.30 Uhr, führte eine Polizeistreife der Polizei Alzey eine Verkehrskontrolle in Alzey, Langstraße, durch. Wie sich herausstellte war die 24-Jährige Fahrerin nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens wurde zusätzlich ein Drogentest durchgeführt, der im Ergebnis positiv war. Die 24-Jährige durfte ihre Fahrt nicht fortführen und musste mit zur Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey



Telefon: 06731 / 911-256





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell