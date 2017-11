POL-PDWO: Einbruch in Flonheim

Flonheim (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 11.11.2017, 12.00 Uhr und Dienstag, 14.11.2017, 09.45 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in Flonheim, Geisterweg, eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Anwesen ein und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen einen Tresor. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise zu auffälligen Wahrnehmungen unter 06731/9110.

