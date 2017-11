POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht

Göllheim (ots) - In der Nacht vom 11.11.2017 auf den 12.11.2017 kam es in der Hauptstraße in Göllheim zu einem Verkehrsunfall. Die Verkehrsteilnehmerin kollidierte aus ungeklärter Ursache mit mehreren Pollern und Verkehrszeichen im Einmündungsbereich der Hauptstraße/ Freiherr-vom-Stein-Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1700 Euro. Danach entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfallhergang sowie dem entstandenen Sachschäden bitte an die Polizei Kirchheimbolanden, Tel.: 06352/911-0.

