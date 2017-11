POL-PDWO: Einbruch

Göllheim (ots) - Zwischen dem 09.11.17 und dem 12.11.17 brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Heinrich-Heine-Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster zum Büro auf und gelangten so in das Gebäude. Es wurde verschiedene Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352/911-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell