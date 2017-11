POL-PDWO: versuchter Einbruch

Ramsen (ots) - Zwischen dem 09.11.17, 08:00 h und dem 12.11.17, 19:40 h versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus, in der Straße "Am Leiterberg" einzubrechen. Es wurde versucht zwei bodentiefe Fenster aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, ein Fenster gewaltsam aufzubrechen. Es blieb beim Versuch.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirchheimbolanden



Telefon: 06352/911-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell