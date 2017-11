POL-PDWO: Unfallflüchtiger gesucht

Alzey (ots) - Am Dienstagmorgen, um 07.10 Uhr, parkte ein LKW in einer Nothaltebucht rechts neben der Landesstraße 401 zwischen Alzey und Mauchenheim. Ein anderes Fahrzeug fuhr zu nah an dem Lastkraftwagen vorbei und stieß gegen dessen linke Fahrzeugseite, so dass sie erheblich beschädigt wurde. Der Unfallfahrer machte sich aus dem Staub und flüchtete. Anhand der Spuren konnte die Polizei das Täterfahrzeug näher eingrenzen. Demnach handelt es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen Citroen Jumper, Fiat Ducato oder Peugeot Boxer, der auf der rechten Seite beschädigt sein muss. Kann jemand sachdienliche Hinweise geben, so meldet er sich bitte bei der Alzeyer Polizei - 06731-9110.

