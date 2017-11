POL-PDWO: Schwerer Raub

Worms (ots) - Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr kam es zu einem schweren Raub in der Erlenstraße. Der 16-jährige Geschädigte aus Worms war mit einem Freund auf dem Nachhauseweg, als sie von einer 6-8-köpfigen Gruppe männlicher Personen angesprochen wurden. Zunächst übergab der mutmaßliche Rädelsführer seine angebliche Telefonnummer an den Geschädigten und forderte, dass er ihm Drogen besorgen solle. Als dieser ablehnte, zückte er plötzlich ein Messer und forderte die Herausgabe des Rucksacks des jungen Wormsers. Ein Mittäter nahm dem Geschädigten dann den Rucksack vom Rücken, anschließend flüchtete die gesamte Gruppe in verschiedene Richtungen. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ergebnislos. Daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Polizei Worms unter der Telefonnummer 06241 - 8520.

Beschreibung Täter 1: Männlich, ca. 185 cm groß, dunkelhäutig, kurze schwarze Haare, Ansatz eines Schnurrbartes, dunkelgraue oder beige Jacke, Jeanshose. Beschreibung Mittäter und Gruppe: Alle männlich, kleiner als Täter 1, alle dunkelhäutig, Alter ca. 18 - 20 Jahre. Raubgut: Schwarzer Rucksack mit der Aufschrift "Dacine", Inhalt Playstation 4 mit Spiel und Controller.

