POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall bei Sulzheim

Sulzheim (ots) - Am Dienstag, 14.11.2017, ereignete sich gegen 15.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 420 bei Sulzheim. Eine 38-Jährige aus Wallertheim befuhr die Bundesstraße aus Richtung Wallertheim in Richtung Wörrstadt. Als sie nach links auf die K21 Richtung Sulzheim abbiegen wollte, musste sie zunächst verkehrsbedingt anhalten. Eine in gleicher Richtung fahrende 58-jährige Wörrstädterin erkannte dies nicht und fuhr ungebremst auf. Die Wörrstädter wurde mit dem Fuß im Auto eingeklemmt. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr kam die Wörrstädterin in ein Mainzer Krankenhaus. Die Wallertheimerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehren Wörrstadt, Ensheim und Wallertheim waren mit insgesamt 20 Mann im Einsatz. Die Straße musste bis ca. 17.00 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Alzey



Telefon: 06731/911-256





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell