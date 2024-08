Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletz, Verursacher flüchtig

Longuich (ots)

Beim Befahren des Einfädelungsstreifen von der A 602 auf die A 1 in Fahrtrichtung Köln/Koblenz in Höhe Longuich wurde der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades am 01.08.2024, gegen 20.30 Uhr, von einem schwarzen PKW abgedrängt und kam schließlich zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt. Der PKW entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW geben können werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Schweich (Tel.: 06502/91650) in Verbindung zu setzen.

