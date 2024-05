POL-PPTR: Versuchter Einbruch in der Marienstraße

Hermeskeil (ots) - Am Montag, 20. Mai, zwischen 13:45 Uhr und 18:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Gartenfeldstraße in Hermeskeil. Die Täter durchsuchten die Räume des Hauses, entwendeten hochwertigen Schmuck und konnten mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden ...

