POL-PPTR: Nachtragsmeldung zu "Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht"

Trier (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag, 10. April, in der Zeit zwischen 10 und 12Uhr, in der Breslauer Straße in Trier einen schwarzen BMW X1 aufgebrochen. Das Fahrzeug war auf einem Schotterparkplatz in der Breslauer Straße abgestellt. Nach den bisherigen Ermittlungen schlug der Täter eine Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Fahrzeug ein Portemonnaie. Die Kripo Trier bittet Zeugen sich unter ...

