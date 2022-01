Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unfallflucht auf der Autobahn

Landscheid / A60 (ots)

Am 08.01.2022, gegen 08:40 Uhr kommt es zu einem Unfall auf der A60 in Richtung Wittlich, in Höhe der Anschlussstelle Landscheid. Der Geschädigte befuhr zunächst mit seinem PKW die A60 auf der linken Spur, um mehreren Fahrzeugen das Auffahren an der Anschlussstelle zu ermöglichen. Eines dieser Fahrzeuge fuhr dann vom Beschleunigungsstreifen direkt auf die linke Spur der Autobahn auf, ohne auf den durchfahrenden Verkehr zu achten. Der Geschädigte musste auf der winterlichen Fahrbahn stark bremsen, verlor die Kontrolle und stieß schließlich gegen die Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden an PKW und Schutzplanken von ca. 6500 EUR. Verletzt wurde niemand.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine Mercedes-Benz A-Klasse, Farbe silber gehandelt haben. Zeugen, welche Angaben zum Unfall und insbesondere zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell