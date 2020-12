Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Verkehrsunfälle innerhalb kurzer Zeit; Rückstaus im Berufsverkehr

SchweichSchweich (ots)

Heute Morgen gg. 06.30 Uhr kam es zunächst auf der B 53/ Ehranger Brücke zu einem Auffahrunfall zwischen 2 Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Eine Minute später kam es im Bereich der Autobahn 602 auf der Auffahrt zur B 53/ Ehranger Brücke in Fahrtrichtung Luxemburg zu einem Wildunfall. Durch diese beiden Unfälle kam es im Berufsverkehr zu langen Rückstaus bis zur A 1, Abfahrt Föhren. Um 07:05 kam es zum nächsten Verkehrsunfall auf der Autobahn 602 von Trier kommend in der Abfahrt Ehrang. Der bislang letzte Unfall wurde dann um 08:10 Uhr auf der Autobahn 602 in Fahrtrichtung Trier vor der Abfahrt Kenn aufgenommen. Glücklicherweise wurde bei keinem der Unfälle Personen verletzt.

