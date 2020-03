Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mutmaßlicher Brandstifter in Untersuchungshaft

Konz (ots)

Der 39-jährige Mann, der am Mittwochmorgen, 4. März, wegen des Verdachts der Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Konz festgenommen wurde, ist heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt worden. Der ordnete die Untersuchungshaft an. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dem Mann wird vorgeworfen, am 9. Februar 2020 einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Konz-Karthaus gelegt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen hatten die Polizei auf die Spur des 39-Jährigen geführt.

