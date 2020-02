Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: 6 witterungsbedingte Unfälle auf der A 1 am Montagmorgen

Schweich (ots)

Insgesamt 6 witterungsbedingte Verkehrsunfälle ereigneten sich am Montagvormittag auf der A 1, drei Verkehrsteilnehmer wurden dabei verletzt. Die ersten beiden Unfälle ereigneten sich kurz vor 7 Uhr auf der A 1 bei Steiningen im Kreis Daun. Ein Autofahrer fuhr in der Dunkelheit gegen einen Baum, der durch den Sturm auf die Fahrbahn gedrückt wurde. Der 28-jährige Mann hatte dabei noch Glück, an seinem Auto entstand zunächst nur geringer Sachschaden. Während er die Unfallstelle absicherte, erkannte er ein weiteres sich näherndes Auto und konnte sich noch gerade noch rechtzeitig durch einen Sprung hinter die Schutzplanke in Sicherheit bringen. Unmittelbar danach krachte ein mit zwei jungen Frauen besetzter PKW in den zuvor verunfallten Wagen. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den heftigen Aufprall verletzt und wurden vom DRK ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Zwei Stunden später gegen 08.45 Uhr kam es zwischen der Raststätte Eifel und der Anschlußstelle Manderscheid zu einem plötzlichen und heftigen Graupelschauer. Innerhalb kürzester Zeit bildete sich eine rutschige Eisschicht auf der Straße. Insgesamt vier PKW verunfallten auf einem etwa einen Kilometer langen Streckenabschnitt unabhängig voneinander und prallten entweder gegen die Schutzplanken oder kamen von der Fahrbahn ab und landeten in der Böschung. Ein Fahrzeugführer wurde dabei verletzt und musste vom DRK ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstellen wurden von der Autobahnmeisterei abgesichert der Verkehr wurde einspurig an den Unfallstellen vorbeigeleitet. Die Unfälle wurden von Beamten der Polizeiinspektion Daun und von der Autobahnpolizei Schweich aufgenommen. Alle PKW mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Es entstand bei allen Unfällen hoher Sachschaden.

