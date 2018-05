POL-PPTR: Zwei Einbrüche in zwei Nächten - Polizei vermutet Tatzusammenhang

Welschbillig (ots) - Einem Einbruch in einen Dönerimbiss in der Nacht zum 1.Mai folgte ein Einbruch in eine Bäckerei in der Nacht zum 2. Mai. Möglicherweise waren dieselben Täter am Werk.

Der Einbruch in den Dönerimbiss in der Trierer Straße fand in der Hexennacht zwischen 2.30 Uhr und 9.10 Uhr statt. Unbekannte hatten die Eingangstür aufgebrochen und sich über den Kasseninhalt und einen Geldspielautomaten hergemacht.

In der darauffolgenden Nacht brachen möglicherweise dieselben Täter in einen Bäckereibetrieb unter der Anschrift "Sturmsmühle" ein. Hier hebelten die Täter mit brachialer Gewalt die Zugangstür zu den Büroräumen auf und durchwühlten die Geschäftsräume auf der Suche nach Beute.

Aufgrund der Geschehensabläufe geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug an der Bäckerei vorfuhren.

In beiden Fällen gibt es zurzeit keine Hinweise auf die Täter, die Polizei vermutet jedoch einen Tatzusammenhang.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2251 oder -2290 in Verbindung zu setzen.

