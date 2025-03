Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Herrstein-Mitte

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 17.03.2055 gegen 07:15 Uhr kam es in Herrstein an der Bushaltestelle "Herrstein Mitte" zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei wurde eine Fußgängerin, welche sich im Bereich der Haltestelle befand, von einem wegfahrenden Bus gestreift und stürzte daraufhin zu Boden. Durch den Sturz erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen und musste ärztlich behandelt werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

