POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Saargau-Fete

Merzkirchen (ots)

Am Mittwoch den 29.05.2024 kam es gegen 22:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Feldweg zur Grillhütte in Merzkirchen. Dabei befuhr der Verkehrsunfallbeteiligte und Fahrer eines orangenen Mitsubishis im Rahmen der Saargau-Fete einen Feldweg aus Rommelfangen kommend in Fahrtrichtung der Grillhütte in Merzkirchen. Aus entgegengesetzter Richtung kam ihm ein dunkelfarbiger Ford entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahnbebauung kollidierten beide Fahrzeuge an den jeweilig linken Außenspiegeln. Der Fahrer des dunkelfarbigen Fords entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Rommelfangen. Laut bisheriger Zeugenaussagen ist zumindest die Kennzeichenkombination des flüchtigen Fahrzeugs MZG-AM wahrscheinlich.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

