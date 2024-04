Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährdung des Straßenverkehrs auf der L 143 bei Trier-Irsch, Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 27.04.2024, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der L 143 zwischen Trier-Irsch und Trier-Olewig zu einem gefährlichen Überholmanöver im dortigen Kurvenbereich. Ein in Richtung Trier-Irsch fahrender roter Kleinwagen setzte unmittelbar vor einer Kurve zum Überholen eines vorausfahrenden PKW an, sodass der in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrende graue Opel Kombi eine Gefahrenbremsung einleiten musste um eine Kollision zu verhindern. Der überholende rote Kleinwagen setzte in der Folge seine Fahrt fort.

Aufgrund der Sachverhaltsschilderung wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Trier Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt, dem überholenden PKW oder der Identität der Fahrzeuginsassen machen können, sich unter der 0651/9779-5210 mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell