Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Motorroller

Thomm (ots)

Am Dienstag den 16.04.2024, im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr - 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige mehrere Gegenstände aus einem abgestellten Motorroller. Bei dem Tatort handelt es sich um einen Parkplatz an der L151 in Fahrtrichtung Trier auf ungefährer Höhe der Ortschaft Thomm. Der Motorroller war von der Straße aus gut sichtbar abgestellt und der/die mögliche/n Täter/in könnten beim Stehlen des Diebesgutes beobachtet worden sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise über den Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich unter der 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

