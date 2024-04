Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt

Konz (ots)

Am 11.04.2024 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr bis 09:00 Uhr wurde in Konz auf dem ehemaligen REWE-Parkplatz ein dort abgestellter PKW vermutlich beim Ein-oder Ausparken an der rechten Seite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise werden erbeten an die zuständige PW Konz. Tel.: 06501 92680

