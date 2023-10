Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 01.10.2023, gegen 21:00 Uhr bis zum Dienstag, den 03.10.2023, gegen 12:00 Uhr ereignete sich in der Granastraße Konz in Höhe der Hausnummer 96-98 in der Nähe des dortigen Kreisverkehrs ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein am rechten Fahrbahnrand in Richtung Kreisverkehr geparkten, dunkelgrauen Porsche (Modell: 971 Panamera) und beschädigte diesen im Bereich der hinteren linken Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Zeugen des Verkehrsunfall werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501-92680 in Verbindung zu setzen.

