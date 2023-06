Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Täterfestnahme nach Diebstählen in Schweich

Schweich (ots)

Am Sonntag, 11.06.2023 gegen 15:25 Uhr teilten mehrere aufmerksame Bürger mit, dass soeben eine männliche Person in Schweich, in der Beethovenstraße, versucht habe, zwei PKW zu öffnen. Weiterhin versuchte der Tatverdächtige eine verschlossene Garage zu öffnen. Nachdem er von den Bürgern angesprochen wurde, entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Zeuge, dass seine Geldbörse aus seinem PKW in der Straße "Kellersgarten" entwendet worden sei. Im Rahmen einer Fahndung mit starken Kräften der Polizeiinspektion Schweich und der Polizeiautobahnstation Schweich konnte der 20-jährige Tatverdächtige etwa eine halbe Stunde später, in der Bahnhofstraße in Schweich, angetroffen werden. Da er die zuvor entwendete Geldbörse mit sich führte, wurde er vorläufig festgenommen.

Die Polizei Schweich bittet weitere Geschädigte sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

