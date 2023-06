POL-PDTR: Diebstahl einer Deutschland-Fahne

Trier (ots) - Am Mittwoch, 07.06.2023, zwischen 19:15 Uhr und 20:15 Uhr, wurde ein am rechten Fahrbahnrand der Peter-Friedhofen-Straße geparktes Fahrzeug durch eine bislang unbekannte Person mittels Tritt gegen den vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Am Fahrzeug konnte eine Schuhabdruckspur festgestellt werden. Personen, die in oben genanntem Zeitraum ...

mehr