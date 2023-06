POL-PDTR: Sachbeschädigung

Trier-Quint (ots) - In der Nacht vom 03.06.2023 auf den 04.06.2023 wurden im Stadtteil Trier-Quint in der Schloßstraße und der Von-Pidoll-Straße von bislang drei geparkten Fahrzeugen die hinteren Kennzeichen entwendet. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: ...

