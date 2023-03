Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) der Polizeiinspektion Idar-Oberstein für 2022

Idar-Oberstein (ots)

Im vergangenen Jahr registrierte die Polizeiinspektion Idar-Oberstein insgesamt 2993 Straftaten in der "Polizeilichen Kriminalstatistik" (PKS), was ein Anstieg von 341 Straftaten im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr bei 64,9%. Insbesondere im Bereich der Rohheits- und Gewaltkriminalität, sowie im Bereich der Eigentumsdelikte stiegen die Fallzahlen deutlich an. Dies ist eng mit der Tatsache verbunden, dass sich die Bevölkerung wieder mehr im öffentlichen Raum traf, feierte und dem Alkohol zusprach. Auch wenn in bestimmten Deliktsfeldern eine Steigerung der Fallzahlen feststellbar war, bewegt sich die Kriminalitätslage im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell