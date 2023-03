Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit einem 8-jährigen Kind

Hermeskeil (ots)

Am Dienstag, dem 07.03.2023, kam es gegen 07:30 Uhr an der Grundschule Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin befuhr hierbei die Schulstraße aus Fahrtrichtung Trierer Straße in Fahrtrichtung Integrierte Gesamtschule. Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem auf dem Gehweg befindlichen Kind und dem Seitenspiegel des PKW. Das verletzte Kind wurde zur vorsorglichen Untersuchung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren Rettungskräfte des DRK, ein Notarzt und zwei Funkstreifenwagenbesatzungen der PI Hermeskeil.

